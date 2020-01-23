محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قالت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، إن ما تم تداوله عن تغيير موعد المعرض غدًا الجمعة إلى الثانية عشر ظهرًا، لا أساس له من الصحة.
وأصدرت إدارة المعرض، بيانًا الخميس، أكدت خلاله أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح المعرض ظهر أمس الأربعاء، بمرافقة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل، وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد فتح أبواب معرض الكتاب غدًا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.