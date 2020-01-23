ننشر أسماء 5 مصابين عقرهم كلب مسعور في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء المصابين الخمسة عقرهم كلب مسعور بمركز البدرشين جنوب الجيزة، أمس الأربعاء.

المصابون هم: عبد العزيز علي 59 سنة، شيماء عاطف 26 سنة، محمد جمال حسين 18 سنة، يوسف شعبان 15 سنة وسلمى هاني 6 سنوات.

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البداية تعود إلى تلقي العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بتعرض 5 حالات للعقر على يد كلب ضال بقرية المرازيق.

أسرع الأهالي بنقل المصابين إلى مستشفى البدرشين، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن مهدي مدير المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.