إصابة 5 بينهم طفلين عقرهم كلب مسعور في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين بجروح متفرقة بالجسم؛ عقرهم كلب مسعور بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بتعرض 5 حالات للعقر على يد كلب ضال بقرية المرازيق. أسرع الأهالي بنقل المصابين إلى مستشفى البدرشين، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن مهدي مدير المستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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