أخبار مصر | عضو بـ"صناعة النواب": لا توجد قوانين بحاجة لتعديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"صناعة النواب": لا توجد قوانين بحاجة لتعديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ليس بها أي قوانين تحتاج إلى تعديل، مؤكدًا أن جميع القوانين تم إصدارها والجميع راض عنها بشكل كبير.

وأشار "البطيخي" في تصريح خاص إلى "بوابة الخليج 365"، إلى أن هناك طريق آخر تتبعه اللجنة من خلال استضافة جميع القطاعات الصناعية في اللجنة ومناقشة المشكلات التي تواجهم ويرد الوزير عليها، في حضوره.

وأوضح عضو لجنة الصناعة أن أبرز القوانين التي وافقت عليها اللجنة، ومنها قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وتعديل قانوني الصناعة والسجل التجارى، وقانون اتحاد الصناعات، وقانون الثروة المعدنية.