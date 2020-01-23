أخبار مصر | حق الرد.. ياسر طنطاوي ينفي علاقته بالكيانات الصحفية الوهمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حق الرد.. ياسر طنطاوي ينفي علاقته بالكيانات الصحفية الوهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور ياسر عبدالحكيم على طنطاوي، ردًا على ما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للفجر، بعنوان "الصحفيين تحيل صحفي للتحقيق بعد إنشاء كيان وهمي"، قائلاً: "ما ورد ببيان نقابة الصحفيين خاطئ، وسبب العديد من الأضرار لى، مع العلم أنى مقيد بنقابة الصحفيين منذ أكثر من 20 عاما".



وتابع في رده، أنه استطاع خلال فترة عمله بالصحافة تحقيق العديد من الإنجازات والعمل بعدد كبير من الصحف القومية والمستقلة، كما حصل خلال فترة العمل على الماجستير والدكتوراة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني، علاوة على قيامه بتغطية أخبار رئاسة الجمهورية.



ونفى طنطاوي، العمل بأي كيان آخر، مؤكدًا أنه لا علاقة له بنقابة الصحفيين الإلكترونية ولا يشغل أي منصب داخلها ولا يملك أي تواصل شخصي بأعضائها، ولا توجد أي توقيعات تثبت علاقته بالنقابة.



وطالب نقيب الصحفيين والمستشار القانوني للنقابة، بالرجوع للجنة العاملين بالإعلام الإلكتروني، للتأكد من صحة قوله.

