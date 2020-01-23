شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لجمعية الشلل الرعاش: يمكن تخفيف أعراض الفنان يوسف فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور على شلش أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، رئيس اللجنة العلمية لجمعية الشلل الرعاش والحركات اللاإرادية فى أفريقيا، على مرض الفنان يوسف فوزى، والذى تم نشر فيديو لحالته مؤخرا بــ" الخليج 365 "، والذى أكد خلال الفيديو إنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، مما أدى إلى توقفه عن ممارسة التمثيل، قائلا: إن مرض الشلل الرعاش أصبح له عدة علاجات يمكن أن تحسن من الحالة والحركات اللاإرادية التى يقوم بها المريض.

وأضاف: مرض الشلل الرعاش يعد من الأمراض المزمنة التى تؤثر على حياة الإنسان وقدرته على العمل نتيجة الاعراض الحركية مثل الرعشة والتيبس وبطء الحركة، وفى الآونة الاخيرة تم توافر العديد من الأدوية التى عن طريقها يمكن التحكم فى هذه الأعراض وتحسنها، مما ينعكس على جودة حياة المريض وقدرته على أداء الأنشطة اليومية بصورة جيدة.

وقال، إن أهم علاج ممارسة التمارين الرياضية اليومية البسيطة، والتى تؤدى إلى تحسن حالة المرض، حيث أن الدراسات أثبتت أن ممارسة التمارين الرياضية تحسن حالة المريض، ومنع تدهور المرض، وأهمها التمارين السويدى العادية، لأنها تؤدى إلى تحريك مفاصل المريض لتجنب تيبس الاطراف.

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وأضاف، إن هناك أدوية يمكن تناولها تعمل على زيادة نسبة الدوبامين فى المخ، موضحا أن الشلل الرعاش هو نتيجة نقص مادة الدوبامين بالمخ، والمسببة للحركات اللاإرادية التى يقوم بها المريض والمصاحبة للمرض، حيث أن تناول مادة الدوبامين، تحسن أيضا الأمراض المصاحبة لمرض الشلل الرعاش، مثل الاكتئاب، واضطرابات النوم، والإمساك المزمن، مؤكدا إن تحسن هذه الأعراض يحسن من حالة الكثير من المرضى.

وأوضح، إن الدوبامين والموجودة أساسا فى المخ، من وظائفها أنها تعمل على تنشيط الحركة، ونقصها فى المخ يؤدى إلى الشلل الرعاش، مضيفا أن هناك أدوية أخرى تعمل على مستقبلات الدوبامين مباشرة فى المخ، مما تؤدى إلى تحسن الحالة.

وأشار إلى أن أحدث العلاجات والموجودة فى الخارج، ووصلت إلى مصر، هو العلاج الجراحى مثل تركيب بالجهاز يسمى تنبيه عمق المخ، بحيث يتم تركيب الجهاز خارج المخ، ويتم ادخال وصلة فى عمق المخ، موضحا أن هذه العملية تعمل على تحسين الأعراض بنسبة قد تصل إلى 90 % فى بعض الأحيان، مؤكدا أن هذا الجهاز أخذ موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA".