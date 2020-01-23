شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام للصحة العالمية يعلق على تفشى كورونا: نحن أمام وضع متغير ومعقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بيانا حول اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية، بشأن فيروس كورونا المستجد قائلا: كما تعلمون، فنحن أمام وضع متغير ومعقد.

كما أقدر تعاون وزير الصحة الصينى، الذي تحدثت إليه مباشرة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، فقد كان دوره الريادى، إلى جانب تدخل الرئيس شى جين بينج، ورئيس الوزراء لى كه تشيانج، وجميع التدابير التي اتخذاها في سبيل الاستجابة للفاشية، أمراً بالغ القيمة.

وأضاف، لقد أجريت مناقشات ممتازة خلال اجتماع اللجنة، ولكن كان من الواضح أيضا أننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات إذا أردنا أن نمضى قدمًا في عملنا، لذا، قررت أن أطلب من لجنة الطوارئ أن تجتمع مجددا اليوم لمواصلة مناقشاتها، ووافقت لجنة الطوارئ، على الطلب، إن قرار الإعلان أو عدم الإعلان عن طارئة من طوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا أمر آخذه بجدية بالغة، ولا يمكننى اتخاذ هذا القرار إلا بمراعاة جميع البيانات على النحو الواجب، ويعمل فريقنا في الصين حاليا مع خبراء ومسؤولين محليين من أجل تحري الفاشية، وسيكون لنا حديث طويل في هذا الموضوع اليوم.

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