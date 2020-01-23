شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تطالب العالم بالاستعداد لوباء محتمل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس دول العالم بالاستعداد لوباء محتمل بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، وألغت بكين احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، كمحاولة يائسة للسيطرة على فيروس كورونا القاتل، فقد ألغى المسؤلون في العاصمة الصينية معارض المعابد في جميع أنحاء المدينة، تم حث سكان بكين على "تعزيز الوقاية والدعم، حيث اكتشف ما يقرب من 600 شخص مصاب الفيروس، الذي لم يتم تسميته رسميًا بعد، وقالت حكومة مدينة بكين إنها ستقدم مزيدًا من المعلومات "مع تطور الوضع الوبائي".

وأضافت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المدينة المزدهرة، التي يقطنها 21 مليون شخص، ليست أول من يلغى الاحتفالات فقد تم إلغاء مباريات كرة القدم، والملاكمة، في ووهان.

وقالت الصحيفة، أن مدينة ووهان كانت هى مركز اندلاع الفيروس، لذلك فقد تم الحجر الصحي بالأمس، حيث ألغى المسئولون جميع الرحلات الجوية والقطارات من الدخول إلى المدينة أو مغادرتها، كما منع سكان ووهان من المغادرة، حيث ظهر فيديو مروع اليوم لمشاهد الفوضى في جميع أنحاء عاصمة مقاطعة هوبى، أخبر أحد السكان هيئة الإذاعة البريطانية أن الجو في المدينة، الذي توقع العلماء أنه قد يصل إلى 10 آلاف حالة، شعر وكأنه "نهاية العالم"، في تحركات أخرى غير مسبوقة، أغلقت السلطات في إيزو مدينة أخرى في هوبى محطات القطار لمحاولة احتواء فيروس كورونا، كما أنها ستعلق الحافلات والقطارات العامة، بالإضافة إلى طلب إغلاق دور السينما ومقاهي الإنترنت أبوابها.