شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: مرشح على المقعد الخالى بدائرة الجيزة يتنازل عن الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المرشح المستقل زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر، والذى تم نشر اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين، على المقعد الخالى بالدائرة الأولى ومقرها الجيزة، بالتنازل عن الترشح، خلال المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة من 17 وحتى 22 يناير الجارى، ليصبح عدد المرشحين على دائرة الجيزة بعد التنازلات 4 مرشحين.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن قانون مجلس النواب نص على إنه "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل فى صحيفتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية".

وأشار "الشريف" إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مدة الفصل فى الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم قامت بفتح باب التنازلات أمام المرشحين لبعضهم البعض وبالفعل تقدم المرشح زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر عن دائرة الجيزة بالتنازل فى اليوم الأخير لغلق الباب أمام التنازلات.

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وأضافت، أن الهيئة اعتمدت التنازل المقدم من المرشح، على أن تعلن هذا التنازل فى صحيفتين واسعتى الانتشار يوم 27 يناير الجارى.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مترشح، حيث جاءت القائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و "أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و "أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.