شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شخصين و6 هيئات إيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شخصين و6 هيئات إيرانية من بينها مؤسسات مرتبطة بشركة النفط الإيرانية.
وكانت إيران هددت بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووى، جاء ذلك على لسان مكتب روحانى و وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى NPT، حال تمت إحالة الملف النووى الإيرانى لمجلس الأمن، وبحسب مواقع إيرانية قال ظريف: "خطوات تقليص الإلتزامات (بموجب الاتفاق النووى) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووى".
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