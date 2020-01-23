شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة ابتداء من غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة ابتداء من غدا الجمعة، ذكرت ذلك قناة " الحرة الأمريكية" اليوم الخميس، فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وقال عادل حمزة الخبير السياحي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصدر قراراً بقانون بمنع سياحة الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، أي منع سيدة من خارج الولايات المتحدة أن تلد تأتي إلى الدولة للولادة فقط، موضحاً أن أن ترامب كان يؤكد أن أمريكا للأمريكيين فقط، وليس لأقلية أخري.

وأضاف خبير السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث، أن ترامب أكد كثيراً أنه ليس في حاجة إلى تعديل الدستور، ولكنه سوف يصدر قرارا لمنع سياحة الولادة، متابعاً أن 95% من الفنانين المصريين يقومون بسياحة الولادة في أمريكا للحصول على الجنسية الأمريكية.