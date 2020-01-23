شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لم يتم رصد إصابات بفيروس كورونا الجديد.. وجار فحص حالتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السعودية ، أنها لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد “ncov2019” في المملكة، موضحة أنه تم كشف حالتين لممرضتين في مستشفيات عسير تم الاشتباه بهما، فيما لم يتم التأكد من إصابتهما فعليا ولا تزالان تحت التقصي.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نشرته وكالة "واس" ، أنها سجلت إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في مدينة أبها لممارسة صحية تبلغ من العمر 38 عاما، اتضح أنها لم تخالط الإبل وتعمل ممرضة، وحالتها المرضية نشطة، ولاتزال تحت التقصي، فيما تم كشف حالة أخرى لممارسة صحية تبلغ من العمر 27 عاما صنفت حالتها بالثانوية وحالة المرض نشطة.



الصحة السعودية

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وأعلنت وزارة الصحة فحص المسافرين القادمين من الصين، واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد فيها، فيما تأكد إصابة 571 بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة بالحيوانات البرية.

وشددت وزارة الصحة على أنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة من وإلى الصين، كما نصحت المسافرين بتجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات.