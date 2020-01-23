شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الصعيد يلعب دور البطولة في اهتمامات «أحلام مواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرَّ الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج «أحلام مواطن»، عبر فضائية «المحور»، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية من المواطنين عقب إذاعة حلقته الأولى للبرنامج على فضائية «المحور» الأسبوع الماضي.

وقال «عبدالرحيم»، في حلقة اليوم من برنامج «أحلام مواطن»، إن البرنامج أجرى جولة رائعة في محافظة قنا بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، مؤكدًا على أن محافظات الصعيد تلعب دور البطولة في اهتمام البرنامج، متابعًا: «محافظات الصعيد محتاجة الدعم».

وأضاف أن فريق عمل البرنامج أجرى جولته الثانية في محافظة مطروح، للتعرف على اهتمامات المواطن ونشاط المحافظة، كذلك متابعة المبادرة التي أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي «مراكب النجاة» في محافظة البحيرة بالتعاون مع وزارتي الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزاتي التضامن الاجتماعي ومحافظة البحيرة.