شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: رجال الشرطة المصرية أُسُود وقت المعارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشرطة المصرية بخير ورجالها يمتلكون الإيمان والقوة والعزيمة من أجل تنفيذ الرسالة على أكمل وجه، واصفًا إياهم بالأُسُود وقت المعارك فأرواحهم تهون في سبيل الوطن.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هي بمثابة رسالة أن الشرطة حاضرة وأن هناك برنامج عمل يبدأ من التدريب ولا ينتهي بالمواجهة وهذا البرنامج حاضر دائما.

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وتابع أن التحديات التي تواجه مصر كبيرة وليست هينة، ولكن هناك رجال الشرطة والجيش مستعدون بالتضحية بكل غال ونفيس، الأمر الذي تؤكده الأحداث يوما بعد يوم.

وأكد «بكري» أن المؤامرت لا تزيد رجال الشرطة إلا إصرارا وقوة، موضحا أن الحرب ضد الشرطة كانت تستهدف الوطن في الأساس.

وكشف أن أكاديمية الشرطة تطلب في كل عام دراسي نحو 1000 إلى 1500 طالب، فيما يتقدم عشرات الآلاف من أبناء الوطن، الأمر الذي يعني أن حب مصر يسري في عروق شبابنا والتضحية في سبيل مصر هي هدفهم وأملهم.