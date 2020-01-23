شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته المنعقدة، الخميس، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، من حيث المبدأ على إنشاء الكلية التكنولوجية الطبية والصناعية بجامعة الإسكندرية، بهدف رفع جودة الخدمات الطبية والصناعية التي تقدم للمرضى وتقديم الرعاية الصحية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وتلبية الطلب المتزايد في سوق العمل بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، على أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وتمنح شهادة بكالوريوس في التكنولوجيا الطبية، وتشكيل اللجان اللازمة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

كما وافق المجلس على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التحويلية المتخصصة في المجالات الصناعية والعلوم الصحية بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة واستقطاب الكفاءات وتنميتها وتحفيزها وذلك في قطاع العلوم الصحية.

وفى إطار مشاركة الجامعة بالمبادرات القومية التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 واتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وافق المجلس على بدء تفعيل حملة «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل» التي تنظمها وزارة البيئة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتى تعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى في مصر، حيث ستقوم الجامعة بالتعاون مع المحافظة بتكثيف الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ونشر الوعى البيئى بين الطلاب وتشجير المساحات الخالية داخل الجامعة وخارجها وإعادة تنسيق الموجود بها بالفعل.

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ووافق المجلس على تغيير مسمى المجلة العلمية بكلية التجارة من مجلة «كلية التجارة للبحوث العلمية» إلى «مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية» وذلك ابتداء من عدد يناير 2020 بصورة ورقية مطبوعة وأخرى إلكترونية على صفحة المجلة في بوابة بنك المعرفة المصرى.

ووافق المجلس على إنشاء المجلة العلمية الخاصة بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة تحت مسمى «مجلة جامعة الإسكندرية في الإدارة والموارد البشرية».

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية كاليفورنيا بولتكنيك بومونا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة JIANGSU الصينية.

واعتمد المجلس ترقية 12 عضو هيئة تدريس، 6 إلى درجة أستاذ، و6 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 3 مدرسين، ومنح 34 درجة دكتوراه، و113 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.