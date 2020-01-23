شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يستقبل السفير البابوى بمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى في مصر، بصحبة المستشار الخاص له، في دار سيدة السلام بالشيراتون، وذلك من أجل التعرف على الدار والخدمات التي يقدمها لكل من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام.
وهنأ المطران نيقولاس هنرى الأنبا باخوم على بناء هذا الصرح والعمل الجاد وروح الأخوة والمحبة التي تسود المكان وروح العائلة التي تغمره، وكان في الاستقبال كل من الراهبات المهتمين بالرسالة وطقم الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأنبا باخوم يستقبل السفير البابوى بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.