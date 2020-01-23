شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يستقبل السفير البابوى بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى في مصر، بصحبة المستشار الخاص له، في دار سيدة السلام بالشيراتون، وذلك من أجل التعرف على الدار والخدمات التي يقدمها لكل من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام.

وهنأ المطران نيقولاس هنرى الأنبا باخوم على بناء هذا الصرح والعمل الجاد وروح الأخوة والمحبة التي تسود المكان وروح العائلة التي تغمره، وكان في الاستقبال كل من الراهبات المهتمين بالرسالة وطقم الإدارة.