شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: مدبولي يوجه بالاستمرار في تطبيق حظر أكياس البلاستيك بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي محافظة البحر الأحمر بالاستمرار في تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس والمنتجات البلاستيكية بمدينة الغردقة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن توجيه رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع مديرية الأمن، ولن تتم العودة لاستخدام أكياس البلاستيك وستعود لجان التفتيش والمتابعة للمرور على العائمات البحرية والمحلات التجارية والأسواق ومختلف المنشآت بشكل مفاجئ، للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار، فيما طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الاحمر مسؤولي مراكز الغوص واللنشات السياحية بمدينة الغردقة بالالتزام بتنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019، بشأن الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأهمية الالتزام بهذا القرار للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التهديدات والأضرار التي تواجه الحياة البحرية.

وقررت الغرفة تشكيل لجان تفتيش ومتابعة للمرور على العائمات البحرية بشكل مفاجئ للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار، وسوف يتم تطبيق غرامة بمبلغ 15 ألف جنيه على المخالفين للقرار، وطالبت الغرفة مسؤولي اللنشات السياحية بالالتزام بالقرار، حرصًا على الحياة البحرية وحماية الثدييات والشعاب المرجانية وتجنبًا للغرامات المعلنة.