شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لا تهاون في استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب من مساحات الأراضى المملوكة للدولة، سواء كانت أراضي مبانٍ أو زراعية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية لتكثيف أعمال تقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من المتقاعسين.

جاء ذلك باجتماع المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وموقف تقنين الأراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومنسق عام القانون ١٧ ومديرى الأملاك والإدارات الهندسية والشركات وكل الجهات المعنية.

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وقال «المحافظ»، إنه لا تهاون في تنفيذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم في هذا الشأن وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

وأشار «آمنة» إلى أن طلبات التقنين بلغت حتى الآن 27 ألفًا و465 طلبًا، مشددًا على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وإيقاف كل أعمال البناء المخالف وإزالة كل التعديات والمخالفات في مهدها.

وناشد «المحافظ» من لم يتقدم من واضعى اليد توفيق أوضاعهم، والالتزام بسداد كل مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب، من مساحات الأراضي أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية، خصوصًا مع مد فترة التقدم للتصالح ٦ أشهر أخرى.