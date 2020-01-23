شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: نعتز بالشرطة المصرية الشجاعة ودورها في حماية أمن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثامن والستين.

وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة الثامن والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري، خالص التهنئة بهذه الذكرى التي أبرزت وطنية وكفاءة قوات الشرطة المصرية الباسلة، وتطلعها لمستقبل مشرق يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والكرامة الإنسانية، بمساندة شعبها العظيم وجيشها المخلص».

وأرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا «بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية»، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.