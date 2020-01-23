شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة: ضبط 90 حالة غش خلال امتحانات التيرم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الخميس، عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020 م في مختلف الكليات والبالغ عددهم 18 كلية.

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي «إنه تمت أعمال الإمتحانات وفق الجدول المقرر مع مراعاة أعياد السنة الميلادية وأعياد الأخوة الأقباط وتم ضبط 90 حالة غش وعقد 209 لجان خاصة داخل الكليات» .

وأضاف «أن بداية أجازه نصف السنة تبدأ يوم السبت 25 يناير وتنتهى يوم الخميس 6 فبراير 2020 وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020» .