شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 كيلو لحوم فاسده في ثلاجه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة استهدفت مدينة شبين القناطر لضبط المنشآت الصناعية بدون ترخيص حيث تم ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر وضبط ثلاجة بها نصف طن لحوم فاسده وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية ومباحث تموين القليوبية نجحت في ضبط مصنع حلويات شرقية في شبين القناطر به 8 طن و500 كيلو سكر حر ودقيق فاخر وعسل جلوكوز وسميد ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية كما تم ضبط 1100 عبوة «حلويات شرقية» منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام.

وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» لحيازتها 500 كيلو جرام «مقطعات لحوم ومقطعات كبدة ومفروح لحوم ورنجة» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة وتولت النيابة التحقيق.