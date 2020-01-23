شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 كيلو لحوم فاسده في ثلاجه بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة استهدفت مدينة شبين القناطر لضبط المنشآت الصناعية بدون ترخيص حيث تم ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر وضبط ثلاجة بها نصف طن لحوم فاسده وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
كانت حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية ومباحث تموين القليوبية نجحت في ضبط مصنع حلويات شرقية في شبين القناطر به 8 طن و500 كيلو سكر حر ودقيق فاخر وعسل جلوكوز وسميد ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية كما تم ضبط 1100 عبوة «حلويات شرقية» منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام.
وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص» لحيازتها 500 كيلو جرام «مقطعات لحوم ومقطعات كبدة ومفروح لحوم ورنجة» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 500 كيلو لحوم فاسده في ثلاجه بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.