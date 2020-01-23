شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس الشرق الأوسط: نقدر معاناة شعوب المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعها الدوري، بمدينة لارنكا القبرصية، الذى عقد بمشاركة وفود من الكنائس أعضاء اللجنة التنفيذية وهي، قبرص، مصر، سوريا، لبنان، العراق، الأردن وفلسطين.

عقد الاجتماع على مدار يومين، وانتهي، الثلاثاء، تحت رعاية غبطة خريسوستوموس الثاني رئيس أساقفة يوستنيانا وسائر قبرص للكنيسة الأرثوذكسيّة في قبرص، ورئاسة غبطة يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية، قداسة البطريرك ماراغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وغبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس الكاثوليكية، والقس الدكتور حبيب بدر، رئيس الإتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان، ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس الإنجيليّة.

وأكد البيان الختامي أن الاجتماع يأتي في خضم الأحداث الدامية والأليمة التي تعصف بأوطاننا المشرقية، وإن أعضاء اللجنة التنفيذيّة يدركون مقدار المعاناة والآلام والتحديّات التي تمرّ بها شعوب المنطقة بمن فيهم أبناء الكنائس، وناشد البيان «المسيحيين في الشرق الأوسط بالتمسّك بإيمانهم والتشبّث بالرجاء، لأن الله حاضر بيننا ويساندنا، ويشركنا بحياته الإلهية».

ودعا البيان الكنائس الأعضاء في المجلس إلى تعزيز حضورها إلى جانب كل إنسان متألّم مهجّر، نازح ومهاجر، فقد أحباءه أو ممتلكاته من جراء العنف والحروب لكي تبقى الكنائس أيقونة العطف الإلهي والرحابة«.

واستعرض جدول الأعمال عدد من الموضوعات أبرزها التحدّيات المسكونيّة وحوار الأديان، بالإضافة إلى آفاق التطوير المؤسّساتي للمجلس وإعادة تمكينه بعد الأزمة التي مرّ بها، بما يعزّز توجهاته الاستراتيجيّة إعدادًا للجمعية العامة المقبلة.

وشدد المشاركون على تعزيز التعاون المسكوني في ما بين كنائس الشرق الأوسط في المجالات اللاهوتيّة والخدمة الاجتماعية والاعلامية بما يثبّت خيارها في الوحدة للشهادة ليسوع المسيح القائم من بين الأموات، ورفع الصلاة من أجل كشف مصيرالمطرانين بولس يازجي ،متروبوليت حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس، المطران يوحنا ابراهيم،متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس، المخطوفان منذ نحو 5 سنوات بسوريا، مناشدين الضمير العالمي العمل لعودتهما سالمين ليتابعا رسالتهما من أجل بناء السلام وكرامة الانسان.

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وأكد المشاركون بأن تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط والعالم العربي، يستدعي الصلاة والعمل من أجل السلام وبناء مبادرات تهدف إلى مواجهة موجات التطرف، بما يحمي سلام المجتمع وكرامة الإنسان، ويؤمّن مسالك حكيمة وحوارية لحل النزاعات في رفض للعنف والحرب.

وأكدوا أن ما يشهده العراق من تحرك شعبي، يستدعي المساهمة الحثيثة في تحقيق العدالة الاجتماعية، والنزاهة الإقتصادية، والحوكمة السليمة والسيادة الوطنية، وتمتين مبادئ المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال قضاء نزيه، وأن معاناة الشعب السوري المتفاقمة تستدعي بذل كل الجهود وفي كل المجالات، لرفع الحصار عنه ودعم مسار استتباب الأمن وبنيان السلام، كما العمل الجاد لتوفير مقومات عودة المهجرين واللاجئين إلى أرضهم.

ثمن المشاركون جهود المملكة الأردنية الهاشمية، بما أؤتمنت عليه من رعاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشريف، في تدعيم صون الوجود المسيحي بالتعاون مع الكنائس، كما تثمير الحوار المسيحي – الاسلامي والعيش معًا بالمواطنة.

وأعلنوا عن مواكبة المجتمعين بالصلاة لحراك الشعب اللبناني السلمي المحقّ لاستعادة عيشه الكريم من خلال محاربة الفساد والمطالبة بإدارة سليمة لمقدراته، بما يعيد إلى وطن الرسالة دوره الحضاري نموذجًا في التلاقي على الخير العام، ومثالًا في الحرية المسؤولة، كما أعلنوا عن دعمهم كل الجهود الآيلة لإعادة الوحدة إلى جزيرة قبرص بما يلم شمل الشعب القبرصي، ويعزّز السلام الإقليمي والدولي وينهي الاحتلال الذي أدى إلى تقسيم الجزيرة، والاستمرار بدعم الكنائس في فلسطين، وتثمين صمود الشعب على الرغم من معاناته في ظل الاحتلال وسياسة الفصل العنصري والاستيطان، مع الدعوة إلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الفلسطينيين من مسيحيين ومسلمين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم من منطلق أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.

وأكد البيان أنه لطالما تطلع الشعب المصري إلى ترسيخ مسار المواطنة بمنأى عن التطرف والانعزال، وهو يعايش في هذه المرحلة تمتينًا للعيش معًا بما يدفع باتجاه التأكيد على الوعي الجماعي لما تختزنه مصر من ذاكرة مليئة باشراقات العيش معًا، مضيفا بإن مناداة شعوب المنطقة بالمواطنة الكاملة، المتكافلة بالحقوق والواجبات والحاضنة للتنوع، يستدعي إعادة النظر بالنظم والقوانين، وهذا يثبت أن الحاجة ملحّة لصوغ مسار يُشدّد على فهم الوحدة في التنوع، باعتبار التنوع غنى، بعيدًا من الاستنفارات الطائفية والفئوية وأنواع العصبيات كافة.

وذكر البيان بإن معاينة حال الفقر والتهميش الّذي تعيشه بعض شرائح شعوب المنطقة، يستدعي انكباب مؤسسات الدولة وهيئات الكنيسة، على بلورة سياسات تنموية تحفظ للفرد حياةً لائقة وتُسانده في المساهمة في بناء العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي.

ودعا المشاركون المسيحيين في هذا المشرق المبارك إلى التشبّث بأرضهم وتراثهم وهويتهم بإيمان ورجاء، وتعزيز دورهم في ترسيخ العيش المشترك والاحترام المتبادل والتكافل الاجتماعي، معتبرا إن استمرار حالات اللجوء والنزوح يتطلب تضافرًا للجهود مع المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة كما الهيئات الدينية للعمل الجاد لعودة اللّاجئين والنازحين إلى أرضهم ومساعدتهم في بلدانهم ليتأمّن لهم العيش الكريم بما يحمي هويّتهم وحضارتهم، كما يتطلب استمرار دعم المجتمعات المضيفة، وتوفير مقومات الصمود والحماية للاجئين والنازحين حتّى عودتهم.