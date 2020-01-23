شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي لسداد بعض الديون المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول في القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، انه تم تقييم ثلاث قطع أراضي، من الأراضي التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وهي أراضي غير مستغلة، لتبادلها مع بنك الاستثمار القومي لجدوله ديون ماسبيرو والتي تقدر بما يقرب من 33 مليار جنية .

وأشار المصدر، أن البنك سوف يقوم الأسبوع المقبل بالرد على مذكرة التفاهم التي قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، من اجل حصول البنك على الأراضي مقابل تنازل البنك عن جزء من ديونه لدي ماسبيرو، حيث يتبقي للبنك اجزاء أخرى من مديونيته، في المرحلة المقبلة، يتم تسديدها بعد تقييم بعض الأراضي الاخري والتي سوف تاتي في مرحلة مقبلة، بحيث ان يكون بنك الاستثمار القومي خلال فترة معينة قد حصل على حقوقه من الوطنية للإعلام، وان المفاوضات مع بنك الاستثمار مستمرة منذ فترة طويلة من اجل تقييم الاراضي وجدولة الديون .

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وأكد المصدر، انتهينا من تسديد بعض الديون الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام في وزارات الكهرباء ومصلحة البريد وهيئة التامينات والمعاشات.

اما بالنسبة لمكافئات نهاية الخدمة تم إنشاء صندوق رسمي بالحصول الموظف على 150 شهر لكل من يخرج على المعاش، وان حالات الخروج على المعاش تم تسديد مستحقات العاملين حتي يونيو 2018 فقط، وباقي العاملين الذين خرجوا بعد يونيو 2018 جاري تدبير مستحقاتهم، كما أنتهينا من أزمة التامين الصحي الخاصة بحقوق بعض المستشفيات المتعاقدة مع الوطنية للإعلام .

واضاف المصدر انه تم اضافة علاوات 2019 على المرتب وجاري تدبير بعض الشهور المتبقية من علاوات 2017 و2018، كما قمنا بسداد علاوات عام 2016، ونحاول ان نفعل كل ما هو في صالح العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام .