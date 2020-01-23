شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة: تشنجت أطرافه وعاد لوعيه ثم مات فجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم تواصل عمليات بيع الكتب والفعاليات الثقافية، خيّم الحزن على الصالة الأولى، التي تضم عشرات الدور المصرية الخاصة والحكومية، وبخاصة بين العاملين والمشرفين، إثر وفاة كاتب شاب، بعد جولة قصيرة في الصالة لم تمتد سوى لدقائق، انتهت بالتحديد أمام جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث أصيب بإغماءة أودت بحياته، بحسب أحد أفراد الأمن، الذي كان شاهدا على الواقعة.

«إعلان عن قلب وحيد» هو عنوان المجموعة القصصية التي تصدر هذا العام للكاتب الشاب محمد حسن خليفة، عن إحدى دور النشر الخاصة، والتي تعد عمله المنشور الأول. في جناح ناشره بالصالة رقم 1، يعكف القائمون على الجناح على مساعدة القراء في اختيار كتبهم، بابتسامة وود، بالرغم من تأكد وفاة كاتبهم في حوالي الساعة الثانية ظهرًا.

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وبحسب شاهدة عيان من المتطوعين، فإن الكاتب سقط مغشيًا عليه في مربع الدور التابعة لوزارة الثقافة، وما لبثت فرق الإسعاف حتى نقلته إلى سيارات الإسعاف القابعة أمام البوابة الثالثة من الداخل، وجرت محاولات لإنعاشه.

وبحسب أحد المسعفين، فإن الكاتب نقل إلى سيارة الإسعاف وهو يعاني من أزمة قلبية، وتشنجات في أنحاء متفرقة من جسمه، حيث جرت محاولات إنعاش قلبي له، ونقل من فوره إلى المستشفى الجوي على مقربة من مركز مصر للمعارض الدولية.

ووفقا لمسعف آخر، فإن الكاتب نُقل إلى المستشفى رفقة أحد أصدقائه، وحالته كانت قد تحسنت قبل وفاته، لكنها تأزمت مرة أخرى، ما أدى لمشاكل في صمامه القلبي، ولقي مصرعه إثر الأزمة ذاتها، بعد حوالي ساعة وثلث الساعة من نقله.

وبحسب سيرة ذاتية قصيرة نشرها الكاتب الراحل لنفسه على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فإنه كاتب وقاص ومؤلف مسرحي من مواليد عام ١٩٩٧، متخرج في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ويكتب مقالات في أكثر من موقع إلكتروني ومجلة وجريدة ورقية.