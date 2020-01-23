هكذا نجت مصر من السقوط بعد 25 يناير.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أم الدنيا القوية الآمنة.. السيسى فى احتفال عيد الشرطة الـ 68: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة.. وأبناء مصر وقفوا حائلا أمام الطامعين والمتآمرين.. أصبحنا واحة أمن واستقرار خلال أعوام قليلة.. فى ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة نتطلع لاستكمال مسيرة البناء.. المصريون أدركوا أن المستقبل لن يبنيه أحد غيرهم.. أسر الشهداء بعد تكريم الرئيس: «امضِ أنت على الحق المبين وكلنا فداء للوطن»، كما تنشر موضوع بعنوان " هكذا نجت مصر من السقوط بعد 25 يناير.. 30 يونيو.. الشعب ساند الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب والفوضى.. تنظيم الإخوان حاصر المحاكم والإعلام وسعى لإشعال حرب أهلية".





واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ أم الدنيا القوية الآمنة.. السيسى فى احتفال عيد الشرطة الـ 68: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة.. وأبناء مصر وقفوا حائلا أمام الطامعين والمتآمرين.. أصبحنا واحة أمن واستقرار خلال أعوام قليلة.. فى ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة نتطلع لاستكمال مسيرة البناء.. المصريون أدركوا أن المستقبل لن يبنيه أحد غيرهم.. أسر الشهداء بعد تكريم الرئيس: «امضِ أنت على الحق المبين وكلنا فداء للوطن»

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ـ هكذا نجت مصر من السقوط بعد 25 يناير.. 30 يونيو.. الشعب ساند الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب والفوضى.. تنظيم الإخوان حاصر المحاكم والإعلام وسعى لإشعال حرب أهلية

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