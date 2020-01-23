شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..الحكومة: 22.5 مليون تلميذ مقيديون بالتعليم قبل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أبرز الأرقام عن التعليم العام قبل الجامعى فى مصر ومنها 22.5 مليون إجمالى عدد التلاميذ المقيدين بالتعليم قبل الجامعى و29.1 ألف مدرسة عدد المدارس المتصلة بالإنترنت و3174 تلميذ بالمدارس اليابانية و98.9% معدل الإستيعاب الإجمالى للصف الأول الأبتدائى و80.9 مليار جنيه الإنفاق على التعليم قبل الجامعى .

وكانت الحكومة قد استعرضت تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعامالمالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% منالناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أنالوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامينفقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.

وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالى 2019/2020، الى تحقيق فائض أولي قدره30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة منالعام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.

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وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ فى يونيو كما كان متبعاً فى السابق. وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام2019/2020.



