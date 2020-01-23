شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إجازة يوم الجمعة للعاملين بجهاز حماية المستهلك لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بدءاً من هذا الأسبوع تم اعتبار يوم الجمعة عمل للعاملين بالجهاز، مع الاستعداد تام لتلقي كافة شكاوى المواطنين عبر جميع وسائل تلقى الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حلها، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف من خلال فريق عمله أداء دوره من خلال محاور عمل مختلفة مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكداً أن وعى المستهلك يلعب دوراً هاماً ومحورياً فى منظومة ضبط الأسواق.

وأكد الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق خطه استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات لتواكب كافة المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكرغير تقليدي.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجيه الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بشأن منظومة ضبط الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.

وتأكيدا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، وأيضاً فى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ كافه الإجراءات التى تسهم فى صون وحماية حقوق المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية، لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وقد أهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أى معلومات بشأنها.

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أوضح عبد المعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب( المواطن رقيب) 01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر) او من خلال فرع الجهاز (96 شارع احمد عرابي – المهندسين )