شاهد فى دقيقة.. هدايا التعليم للأخصائيين الاجتماعيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هدايا للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس، حيث أصدرت الوزارة، قرارا، تضمن بعض الصلاحيات والامتيازات، نرصدها فى التقرير التالى: ـ أحقية المشرفين الاجتماعيين فى صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد. ـ كل أخصائى اجتماعى مسكن على وظائف الكادر له الحق فى صرف بدل المعلم. ـ يتم صرف البدل وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، فى صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين. Advertisements ـ أحقية خريجى بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوى فى شغل وظيفتى مدير ووكيل مدرسة. ـ أصدرت الوزارة تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة الوزير فى صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين للأخصائيين الاجتماعيين.

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