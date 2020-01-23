شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة وربنا سخر أبناءها لحمايتها، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الشرطة، أن عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فحسب إنما عيد لكل المصريين، مضيفا: "فأبناؤها لم يكونوا منفصلين فى يوم من الأيام عن آمال الوطن والأمة وهم أيضا جزء من نسيجه الوطنى، كما أنه فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعانى والقيم الأصلية والنبيلة الراسخة فى قلب المجتمع المصرى والتى يأتى فى مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضا وشعبًا، هذه القيم التى تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا فى تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة فى القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية ، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر دائما لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلا أمام أطماع الطامعين وتآمر المتآمرين".





السيسي: أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة وربنا سخر أبناءها لحمايتها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الشرطة، أن عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فحسب إنما عيد لكل المصريين، مضيفا: "فأبناؤها لم يكونوا منفصلين فى يوم من الأيام عن آمال الوطن والأمة وهم أيضا جزء من نسيجه الوطنى، كما أنه فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعانى والقيم الأصلية والنبيلة الراسخة فى قلب المجتمع المصرى والتى يأتى فى مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضا وشعبًا، هذه القيم التى تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا فى تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة فى القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية ، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر دائما لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلا أمام أطماع الطامعين وتآمر المتآمرين".





الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وأمطار وشبورة ودرجات تقترب من الصفر

أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تقترب من الصفر، واستمرار فرص أمطار على مناطق متفرقة بأغلب أنحاء البلاد، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا الجمعة "الويك إند" عطلة نهاية الأسبوع.

تعرف على أسعار تذاكر سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات.. 2150 جنيها لـ vip

طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى، تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل و التى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020 .

الملكة إليزابيث الثانية توقع على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

وقعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، يذكرأن، ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن مشروع القانون الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ينتظر الآن فقط موافقة الملكة اليزابيث الثانية ليصبح قانونا؛ وذلك بعد موافقة مجلس العموم اليوم بصورة نهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وسيتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة، مما يمهد الطريق للمملكة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى تمام الساعة 11 مساءً من 31 يناير الحالى.





سيدة تسأل: أحيانا أتمنى الموت لزوجى فهل أنا مذنبة؟.. شاهد رد دار الإفتاء

"أحيانا أتمنى الموت لزوجي فهل على ذنب؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





سلطات فرنسا تفصل 16 موظفا من جهاز الاستخبارات للاشتباه فى تطرفهم

قال تقرير للسلطات الفرنسية، إنه منذ عام 2014 تم فصل 16 موظفا بالاستخبارات الفرنسية، لاتهامهم بالانتماء والترويج لمنظمات متطرفة، ووفقًا لما قاله ماتينيون ( الحكومة الفرنسية)، فهناك احتمال كبير لتطرف هؤلاء الأشخاص، وكانوا هم ممن تم تكليفهم بتقديم تقارير عن الإرهابيين والمقاتلين الفرنسيين لدى داعش بشكل خاص.









الرئيس القبرصى يدعو ميركل للضغط على أردوغان لوقف الحفر قبالة ساحل قبرص

طلب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف أعماله غير القانونية على الفور في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

Advertisements

فيديو.. حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن إيمى سمير غانم

رد النجم حسن الرداد على شائعات وجود خلافاته مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وصلت إلى انفصالهما فى سرية، مؤكدا أنه يتجاهل مثل هذه الأخبار ويتعامل معها دائما بعدم الرد أو النفى.





كهربا يلبى طلبات جماهير الأهلي ويلتقط الصور التذكارية معهم بالشارع.. فيديو

لبى محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى ، رغبة الجماهير الحمراء بالتقاط الصور التذكارية معه، عقب انتهاء مران الفريق اليوم الخميس، والتقط "الفولت" الصور التذكارية مع جماهير الأهلى وسط مطالبات للاعب بمساعدة المارد الأحمر على تحقيق الفوز أمام النجم الساحلى.





فيديو.. كأنها نهاية العالم.. ووهان الصينية تتحول لمدينة أشباح بسبب كورونا

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها اليوم، بعنوان "يبدو الأمر وكأنها نهاية العالم"، إن الصين أغلقت مدينة ثالثة وتحولت مدينة ووهان إلى مدينة محظورة، حيث يحذر الخبراء من أن تفشي فيروس كورونا قد ينتشر عند مستويات لم تشهدها منذ أزمة سارس، تم تأكيد أكثر من 580 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمها فى الصين، حيث بلغ عدد القتلى 17 حالة.





الزمالك يتلقى تأكيداً رسمياً من الكاف بفتح الاستبدال.. وقيد ثنائى جديد

تلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه فى البطولة.

تصبحوا على خير.. آخر ما قاله محمد حسن خليفة قبل رحيله بمعرض الكتاب

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، بعد أن سقط مغشيًا عليه أثناء شراء الكتب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه ونقله للمستشفى لكنه توفى فور وصوله، وخلال تصفحنا لصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، وجدنا الراحل نشر جزءا من قصته بمجموعته القصصية "إعلان عن قلب وحيد"، الموجودة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.





تفاصيل مفاوضات المقاصة مع أمونيكي وموقف أسطورة الزمالك

يكشف سوبر كورة تفاصيل مفاوضات نادى مصر المقاصة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكي، نجم نادى الزمالك الأسبق، المقرر وصوله إلى القاهرة خلال ساعات قليلة، لتحديد إمكانية توليه تدريب الفريق الفيومى من عدمه.





تجارة الزقازيق تعلن نتيجة الفرقة الأولى إنجليزى بعد ساعة ونصف من الامتحان

أعلن الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، نتيجة الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية عقب انتهاء الامتحانات بساعة ونصف.





سيد معوض: التأهل لأمم أفريقيا 2021 مضمون.. بس عايزين نحسم بدرى

قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر الأول، إن هناك ظروفا صعبة واجهت المنتخب الأول أدت لعدم خروج النتائج بشكل مرضٍ للجماهير فى أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021