شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كسر ماسورة مياه بـ3 مناطق بالجيز.. والمحافظة ترد: جارى الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اجهزة محافظة الجيزة، من أصلاح وصيانة كسر بماسورة مياه بشارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع النخيل، بالدقى تحت إشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحى، وجارى رد الشي لإصله لعدم التأثير علي حركة المرور ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة .

فى السياق ألنت محافظة الجيزة انه جارى اصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قطر 200 مل، بشارع البوهي ناصيه شارع الاقصر نطاق حي شمال الجيزة، بالإضافة الي إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 200 مل بشارع المطار ناصية شارع احمد سالم مدينه الأمل أمام الصرف الصحى بحي شمال الجيزة .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن أنه إستجابة لمطالب المواطنين سيتم توفير يوترن بديلاً لكوبري أبو طالب ( أبو الهول ) بنزلة السمان فى إتجاه محطة مشعل للتخفيف على المواطنين وذلك فى غضون شهر على الأكثر ، وكلف راشد نائب المحافظ والسكرتير المساعد بضرورة المتابعة اليومية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن الجنوب لسرعة إنجاز معدلات التنفيذ علي أرض الواقع والإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قري طموه ومنيل شيحة والنزلة والزاوية وأم خنان والشيخ عتمان بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية ، كما وجه بمتابعة تقرير اللجنة الهندسية النهائي الذي يفيد السلامة الإنشائية للعبارة بالكامل بمدينة الحوامدية للتأكد من صلاحيتها للسير في إجراءات تشغيلها لحاجة المواطنين الملحة لها .

و أكد المحافظ علي شركة تاون جاز الإلتزام بالموعد المحدد للإنتهاء من مشروع الغاز الطبيعي بشوارع " الشوري وبكر الشمس ومدخل عزبتي الشمس وبورسعيد بمركز ومدينة البدرشين للبدء في أعمال الرصف للنهوض بها لكونها مدرجة فى خطة الرصف العام الحالى، مشدداً علي شركات المرافق ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني أثناء تنفيذ المشاريع طبقآ للخطط الموضوعة بالتنسيق مع المحافظة لما لذلك من أهمية في المساهمة بالنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات.

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