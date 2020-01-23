شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأثينا يزور البابا إيرونيموس الثاني رئيس أساقفة عموم اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير إسماعيل خيرت ، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، اليوم الخميس، لقداسة البابا إيرونيموس الثاني رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان.

وأكد السفير خيرت، خلال اللقاء على عمق العلاقات ومتانة الروابط التاريخية والثــقافـية التي تربط مصر واليونان وشعبيهما، فضلاً عن قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب قــداسة البابا إيرونيموس الثاني عـــن كــامل احتــرامه وتقديره لمصر حكومةً وشعباً، وعــن اعتــزازه بزيــارة القــاهرة والإســكندرية عـــدة مــرات في إطـــار الصــداقـــة والتـــعاون المستــمر مــع قــداســة البـابا ثيودور الثاني بــطريرك كنيسة الإسكندرية وعموم أفريقيا.

Advertisements