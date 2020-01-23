شكرا لقرائتكم خبر عن حملات التوعية بالتأمين الصحى الشامل تصل للساحات الشعبية والتجمعات بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استمرار حملات التوعية الميدانية بمحافظة الأقصر لتوعية المواطنين بالمنظومة وتشجيعهم على التسجيل بها وفتح الملف العائلى وإجراء الفحص الطبي الشامل المجاني.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومتابعتها المستمرة لسير عمليات تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصروالمزمع إطلاقها في شهر مارس 2020.

وأكد السبكي، أن الحملة الميدانية شملت التواصل مع الفئات المختلفة الممثلة للمجتمع الأقصرى، بدءاً بتوعية مقدمى الخدمات الصحية، حيث اُقيم في هذا الإطار ندوتين الأولى لمائة من مقدمي الخدمات الصحية بمستشفى الأقصر الدولى والثانية لقيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأقصر الدولي، كما تم التنسيق مع ديوان عام المحافظة لعقد عدة ندوات للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس مدن الأقصر المختلفة، حيث تم عقد أول ندوة بقاعة مؤتمرات ديوان عام المحافظة للعاملين بها، لشرح مميزات المنظومة وكيفية التسجيل وفتح الملف العائلي، كما تم عقد ندوة بمجلس مدينة الأقصر للعاملين بها ولمجموعة "سفراء الأقصر" وهم مجموعة من المتطوعين في مجال التنمية المجتمعية.

كما تم تنظيم ندوة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لقيادات المديرية بنادى المدينة الرياضى التابع لتكون باكورة عقد ندوات للشباب بمراكز الشباب المختلفة بجميع أنحاء المحافظة.

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وأكد السبكي أن المنظومة أستهدفت الساحات الشعبية (الدينية - المجتمعية) لضمان التواصل مع أكبر قدر من المواطنين حيث تم عقد لقاءات جماهيرية بجميع أنحاء المحافظة وتم البدء بعقد لقاء في ساحة الشيخ المرتضى بوجود أكثر من 2000 مواطن وبحضور مجموعة من ممثلي كبار العائلات بالأقصر.

وأضاف السبكي أنه تم التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بمحافظة الأقصر باعتبارهم من الشركاء الأساسيين للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم اللقاء بهم لشرح المنظومة والخطوات التنفيذية المُتخذة في المشروع حتى الأن، لتوصيل الصورة الكاملة للمواطنين وطبيعة المرحلة الإنتقالية التي تمهد لتطبيق المشروع بالمحافظة وأهم ما يتم بها من أعمال.

وأشار السبكي أن هناك توجيهات مشددة من القيادة السياسية بضرورة ضمان الوصول لكل المواطنين بالمحافظات التى يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها للتعريف بالمنظومة والاستفادة بها، الأمر الذى من شأنه زيادة الوعى الصحى لديهم وهو ما ينعكس على مستواهم الصحي، لضمان تفعيل مجتمع صحي مميز فى كل أنحاء الجمهورية.