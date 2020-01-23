"الطيران المدني" تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تشارك وزارة الطيران المدني، ممثلة في الإدارة العامة للثقافة الجوية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بزيارة جناح وزارة الطيران خلال الافتتاح الرسمي للمعرض أمس الأربعاء،حيث أشاد بالنشاط والعروض التي تقدمها الثقافة الجوية الدورة الحالية.

وتابعت أن الجناح هذا العام يستهدف التواصل مع كل فئات المجتمع، خاصة الشباب وعموم النشء لنشر الثقافة الجوية للمواطنين من خلال إقامة ورش عمل تقام يومياً من الساعة 3 إلى 5 مساءً عن كيفية تجميع وإنشاء نماذج الطائرات الصغيرة بالإضافة إلى عرض نماذج أنواع مختلفة النوع والحجم من الطائرات مثل طائرات سلكية ذو محرك واحد، طائرات لاسلكية، نماذج مقذوفة باليد، بالإضافة إلى توزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية، وكتب عن تاريخ الطيران المدني ومجالاته المختلفة، وكيف تطير الطائرة والطيران الشراعي.

ويضم الجناح نموذج محاكاة للطيران الفعلي والطيران اللاسلكي للأطفال الأكبر من 10 سنوات ، بالإضافة إلى تقديم هدايا تذكارية لزوار المعرض في إطار تنمية الوعي والمعرفة بأنشطة الطيران المدني.