شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تحتفل بعيد الشرطة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن شاشات وإذاعات الهيئة أعدت خرائط برامجية مميزة للاحتفال بعيد الشرطة المصرية تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال.

وأعد التلفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة للاحتفال بعيد الشرطة المصرية عبر تطويع البرامج والسهرات لتغطية مظاهر الاحتفال..حيث تطوع القناة الأولى برامج "صباح الخير يا مصر" و"الطباخ" و"الست هانم" و"مصر النهارده" للاحتفال بعيد الشرطة، كما تعرض مجموعة من الأغاني الوطنية، فيما تطوع القناة الثانية برامج "طعم البيوت "و"مصر جميلة" و"بكرة لينا" و"حدث في مصر" و"على أرض مصر" و"بنصبح عليك" و"أيامنا" و"قولوا للناس حسنى" و"إرادة مصرية " و"لكل الناس" و"أهل مصر" و"أبطال بجد" للاحتفال بهذا اليوم الوطني.

كما تبث القناة الفضائية المصرية مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية احتفال المصريين بعيد الشرطة المصرية، ومنها برامج "سيدتي" و"مباشر من مصر" و"كل الكلام" و"صناعة الأمل" و"حكاية صورة" و"موال من بلدي".

بدورها انتهت الإذاعة المصرية من إعداد خطة الاحتفال بعيد الشرطة حيث تقوم الشبكات الإذاعية بتغطية الاحتفال علي مدار اليوم.

وتأتي احتفالية شبكة البرنامج العام عبر الحديث مع ضيوف الفترات المفتوحة عن هذا اليوم وما قدمته الشرطة من تضحيات لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تقدم سردا في مختلف البرامج عن الشرطة وأهمية دعمها لحفظ الاستقرار، فضلا عن إذاعة أغنيات وطنية إلى جانب تطويع البرامج المناسبة للاحتفال على مدار اليوم وإذاعة دراما من تراث البرنامج العام تتحدث عن الشرطة وقيمتها للوطن.

وتقدم الشبكة فترة "صباح الخير" والتواصل من خلالها مع المستمعين عبر الهاتف وتقديم أرق كلمات التهنئة لرجال الشرطة لتضحياتهم، واسترجاع ذكرى الفداء والبطولة حينما تصدى رجال الشرطة للاحتلال الإنجليزي بمصرية حقة ووطنية صادقة لا تزال تتجسد في أداء هؤلاء الرجال حتى وقتنا الراهن الذي يواجهون فيه بالتعاون مع الجيش أصعب التحديات لحماية الوطن.

وتقدم الشبكة فترة "ستوديو 2" من الساعة 12 حتى الساعة 1 وإذاعة مقاطع من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، وخلال اليوم يتم إذاعة مجموعة من الفترات المفتوحة واستضافة عدد من الضيوف البارين، كما سيتم إذاعة البرنامج الخاص "يوم الوفاء" وهو إنتاج جديد تقدمة الإذاعة المصرية خصيصاً للاحتفال بعيد الشرطة، بالإضافة إلى تغطية للاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع دار الهلال بمناسبة عيد الشرطة وتكريم أسر الشهداء والشخصيات البارزة، وعرض لقاءات مع كل من الدكتورة إيمان يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، عازفة الفلوت العالمية وتكريمها، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، والفنانة سميرة أحمد.

أما إذاعة الكبار فتقدم الفترة مفتوحة بعنوان "دايما يا مصر وحدتنا سر النصر" وحديث عن تكاتف الشعب خلف الجيش والشرطة لاستكمال التنمية المجتمعية، وتستضيف الفترة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ونبيل التفاهني نائب رئيس تحرير الأخبار.

وتعرض الإذاعة فترة مفتوحة ثانية بعنوان "تحية وافرة للعيون الساهرة" وحديث حول التطلع للمستقبل من أجل الوطن ومشاركة جميع المواطنين في حفظ الأمن القومي، وتستضيف الفترة المفتوحة اللواء كمال عامر رئيس كلية الدفاع ولجنة الأمن القومي بمجلس النواب، واللواء محمد الحسيني واللواء مهندس سامي الخولي، كما تقدم فترة "إيد واحدة" وتستضيف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

وتقدم الشبكة الثقافية احتفالية تتناول فعاليات عيد الشرطة على مدار اليوم ومنها الفترة المفتوحة من الساعة 15.30 وحتى الساعة 16.45 تتناول تاريخ التكاتف بين الشرطة والشعب منذ حادثة دفاع الشرطة عن مقرها بمحافظة الإسماعيلية عام 1952 وحتى الآن، بالإضافة إلى إذاعة أغاني مناسبة للاحتفال بعيد الشرطة.

ويعرض البرنامج الأوروبي عبر البرنامج الإنجليزي استعراض الصباح من الساعة 7 إلى الساعة 9 وفقرة تتناول الحديث عن دور الشرطة وأهمية دعمها في مواجهة مخططات زعزعة أمن واستقرار الوطن وأمن المواطنين، مع إذاعة عدد من الأغاني الوطنية، كما يقدم البرنامج فترة مفتوحة في المساء تتناول قصة عيد الشرطة وتخليد هذا اليوم لمعركة الإسماعيلية في عام 1952 ودور رجال الشرطة البواسل في حماية المصريين ومقدراتهم في هذه المعركة.

أما البرنامج الفرنسي فيقدم برنامج استعراض الصباح وفقرة للحديث عن دور الشرطة والتضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة، كما يعرض حلقة خاصة من برنامج "كوكتيل" في الثامنة مساء ولمدة ساعة للاحتفال بعيد الشرطة من خلال عرض مقدمة عن دور الشرطة قبل وبعد الثورة بالإضافة إلى عرض آراء ومداخلات مع متخصصين في المجال الشرطي.

ويقدم البرنامج الألماني حلقة خاصة بمناسبة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير وارتباطهما ببعضهما البعض والاحتفالات الشعبية وتأثير الثورة على تاريخ مصر المعاصر .

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وتشمل خطة شبكة صوت العرب إذاعة أغاني وطنية على مدار اليوم للاحتفال بأعياد الشرطة، فضلا عن تطويع عدد من البرامج مثل "صورة" و"حدث في مثل هذا اليوم" و"يومك سعيد" و"صباح الخير يا عرب"، كما تذاع فقرات مفتوحة تتناول الاحتفال بعيد الشرطة والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة البواسل في خدمة الشعب، وهي فترات "لقاء السبت" من الساعة 14.30 إلى 15.30، و"بالعربي" من الساعة 21 إلى 22.30، و"نقوش على جدار الوطن" من الساعة 23.15 إلى 23.45.

وتضمن خطة شبكة إذاعة الشرق الأوسط تقديم الفترة المفتوحة "تعظيم سلام" ولقاءات مع الصحفيين وكبار الكتاب للحديث عن أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما تحقق بالفعل على ارض الواقع من أمن واستقرار للوطن، والفترة المفتوحة "مصر الجديدة" ولقاءات مع الخبير الاقتصادي وائل النحاس عن أهم المشروعات والاستثمارات الحالية وتحسن وضع الاقتصاد المصري محليا وعالمي، وكذلك لقاءات مع المهندس هاني عقيل خبير طرق عن الإنشاءات والطرق الجديدة والكباري التي يتم بناؤها وتجديدها وتأثيرها على السيولة المرورية وعلي سهولة الانتقال الداخلي، والخبير السياحي نور بكر عن الأفواج السياحية التي زارت مصر خلال الآونة الأخيرة ووضع مصر السياحي الذي شهد تحسنا كبيرا بفضل الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر.

كما تقدم الشبكة مسابقة "الغائب مستمر" مع المستمعين وتتضمن معلومات عامة خفيفة تتعلق بأهم الأحداث التي مرت بها مصر عبر التاريخ، والفترة المفتوحة "صوت الشرق" وتستضيف أحد المطربين الشباب للغناء على الهواء احتفالاً بعيد الشرطة والشدو بما يطلبه المستمعون من أغنيات وطنية، وبرنامج "فاكر لما" الذي يعرض لقاءات مع ملحنين وشعراء عن أشهر الأغنيات الوطنية وارتباطها بمختلف المناسبات وتأثيرها في وجدان المصريين، وكذلك الفترة المفتوحة"بوستر" وتعرض أهم البوسترات وأفيشات الأفلام المتعلقة بالمناسبات الوطنية وأيضا بوسترات الأغاني الوطنية والمطربين.

وتعرض الشبكة فترة مفتوحة بعنوان "سينما 25" تتضمن لقاءات مع النجوم عن أهم الأعمال ذات الطابع الوطني مثل عزت العلالي ومادلين طبر وإنعام محمد علي ومحمد جمعة، وفترة بعنوان "غنوة مصر" تتضمن لقاء مع المطرب محمد ثروت وحوار عن أشهر الأغنيات الوطنية وتأثيرها في وجدان الناس وأثرها على الشباب حاليا.

وتقدم شبكة الإذاعات الموجهة إذاعة لكلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وتخليد ذكرى بطولات الشرطة المصرية، كما ستتم ترجمة كلمة الرئيس وبثها بجميع اللغات الأجنبية.

وتذيع الشبكة حديثا خاصا بلغات البث المختلفة للتعريف ببطولات الشرطة المصرية ودورها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، كما تقدم حلقة خاصة من برنامج "برلمانيات" بالمحطات العربية للاحتفال بعيد الشرطة.

وتسلط الشبكة الضوء على تضحيات جنود وضباط الشرطة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب من خلال البرامج المذاعة في هذه اليوم ومنها "استوديو القاهرة" و"مسئول يقول" و"بالمختصر المفيد" (عبري)، وفقرات الربط بلغات متعددة، و"ملتقى الأصدقاء" (تركي)، و"مجلة الشباب" (أوزبكي)، و"شعاع على مصر" (بشتو)، و"إبداع وفنون" (دري)، و"ذاكرة الأيام" (إندونيسي وأوردو)، و"دائرة المعارف" (فارسي)، و"صورة مصرية" و"أخبار مصر" و"ملامح مصرية"و"حدث في مثل هذا الأسبوع" (إنجليزي)، و"حديث الأسبوع" (سواحيلي وهاوسا)، و"معا ضد الإرهاب" (فولاني)، و"حصاد الأسبوع" (إسباني وروسي)، و"في دائرة الضوء" (برتغالي)، فضلا عن إذاعة الأغاني الخاصة بالاحتفال بعيد الشرطة ببرامج المنوعات.

وفي قطاع القنوات الإقليمية، تحتفل قنواته المختلفة بعيد الشرطة المصرية، حيث تطوع قنوات القطاع برامجها للاحتفال بهذا اليوم الوطني ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة على مدار يوم السبت المقبل، كما ستقوم قنوات القطاع بإذاعة الأفلام التسجيلية والدرامية ذات الطابع الوطني، فضلا عن العديد من الفترات المفتوحة.

وتطوع قناة القاهرة برامجها للاحتفال بعيد الشرطة ومنها "صباح القاهرة" و"أهل الجنة" في حلقة بعنوان عينان لا تمسهما النار، وبرنامج "لايف ستايل" وحلقة عن دور الشرطيات في حفظ الأمن، وبرنامج "الكاميرا بين الناس" وحلقة خاصة بأعياد الشرطة، وبرامج "العاصمة والناس" و"ليالي القاهرة" وعرض مجموعة من الأغاني الوطنية الخاصة بالشرطة المصرية، وبرنامج "ع القهوة" وحلقة مطوعة للاحتفال بعيد الشرطة.

أما قناة القنال فتحتفل بهذا اليوم الوطني من خلال برامج "صباح القنال" و"مزيدا من التفاصيل" و"القنال اليوم" و"على فين"، وبرنامج "موال على شط القنال" وحلقة احتفالية بعيد الشرطة.

وتعرض قناة الإسكندرية برنامج "صباح إسكندرية" في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الشرطة وعرض لقاءات على الهواء وإعادة بث كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الشرطة، وبرنامج "راجل واتنين ستات" الذي يعرض فقرات وتقارير خارجية للاحتفال بعيد الشرطة، وبرنامج "إسكندرية من تاني" وعرض احتفالية وزارة الداخلية، وبرامج "إسكندرية مباشر" و"حوار اليوم".

وتقدم قناة الدلتا برنامج "صباح الدلتا" وحلقة خاصة بعيد الشرطة، كما تطوع برامج "جدد حياتك" و"علشان بكرة" للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وبرنامج "بيت سعيد" وحلقة خاصة عن الانتماء، وكذلك برامج "دلتا مصر" و"حكاية شهيد" و"اسهر معانا" وحلقات مطوعة للاحتفال.

أما قناة طيبة فتحتفل بعيد الشرطة عبر برامج "صباح طيبة" و"أرض الذهب" و"حياتنا" و"حلاوة الايد الشغالة" و"أحلامهم البسيطة" و"شارع الجنوب" كما تقدم قناة الصعيد برنامج "صباح الصعيد" وحلقة مطوعة عن الاحتفالات بأعياد الشرطة ودورها في تأمين وحماية المواطن المصري، وبرنامج "ست الستات" وحلقة خاصة عن دور الشرطة النسائية في الحماية والتأمين، وبرنامج "بكل فخر" وفترة مفتوحة عن احتفالات الشرطة ودورها في القضاء على الجريمة وحماية المواطن والقضاء على الإرهاب، وبرنامج "شهادة تقدير" وحلقة مطوعة للاحتفال بالشرطة المصرية، وبرنامج "آخر النهار" وحلقة عن تضحيات رجال الشرطة البواسل.

وتعرض قنوات القطاع عددا من الأفلام التسجيلية منها "قصة شهيد" و"سيرة شهيد" و"خوارج العصر" التي تتناول الشرطة المصرية ودورها في القضاء على الإرهاب، بالإضافة للسهرات الدرامية مثل سهرة "ذكاء شرطي"، والأفلام السينمائية ومنها "المصلحة" و"بورسعيد"، إلى جانب عرض الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة على مدار اليوم.