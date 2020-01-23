بسلاح وذخيرة.. سقوط مروج "كيف ولاد الذوات" بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث العياط، الخميس، القبض على مسجل خطر لاتجاره في مسحوق الهيروين.

أكدت تحريات الرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث العياط، اتجار عاطل له معلومات جنائية مسجلة في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان باسم هنداوي وأحمد الملطاوي معاوني مباحث العياط من ضبطه وبحوزته بندقية آلية، 15 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت 37 جراما إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، والسلاح النارى بقصد الدفاع.