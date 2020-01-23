محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث العياط، الخميس، القبض على مسجل خطر لاتجاره في مسحوق الهيروين.
أكدت تحريات الرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث العياط، اتجار عاطل له معلومات جنائية مسجلة في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان باسم هنداوي وأحمد الملطاوي معاوني مباحث العياط من ضبطه وبحوزته بندقية آلية، 15 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت 37 جراما إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.
أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، والسلاح النارى بقصد الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر بسلاح وذخيرة.. سقوط مروج "كيف ولاد الذوات" بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.