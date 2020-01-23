500 متر تحولت كتلة نار.. إخماد حريق مخلفات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا في قطعة أرض فضاء بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بأكتوبر. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على حريق. المعاينة الأولية كشفت نشوب الحريق بكمية مخلفات من الكرتون والبلاستيك بقطة أرض على مساحة 500 متر، مرجحة نشوبه إثر إلقاء أحد المارة عقب سيجارة.

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