سقوط عصابة الشرطة المزيفة في قبضة مباحث الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث قسم شرطة الزيتون، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين من خلال انتحالهم صفة رجال شرطة.

تبلغ للمقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث الزيتون، من "م.ب" مقاول بأن حال سیره بشارع بن سندر دائرة القسم استوقف شخصان أدلى بأوصافھما التقریبیة یستقلان سیارة سوداء اللون

لم یتمكن من التقاط أرقامھا وقاما بإیھامھ بأنھما من رجال شرطة، واطلعا علي تحقیق شخصیت واصطحباه داخل السیارة المشار إلیھا واستولیا منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه ، 5 آلاف ریال سعودي ووضعھم داخل مظروف وأجبراه على النزول من السیارة وعقب انصرافھما اكتشف استبدال المظروف بآخر یحوي بعض قصاصات ورق الجرائد ولاذا بالفرار.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة أمكن تحدید السیارة المستخدمة في ارتكابھا وتبین أنھا تحمل لوحات معدنیة ماركة كیا سیراتو وبالكشف الفني على اللوحات المعدنیة المثبتة على السیارة تبین أنھا دون البیانات وبتكثیف التحریات تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، ومن خلال تتبع خط سیر ھروب المتھمین أمكن تحدید مكان تواجد السیارة المستخدمة في الحادث بإحدى ساحات الانتظار الكائنة بشارع ترعة الشابوري شبرا الخیمة ثان/ قلیوبیة وأن أصل لوحاتھا تحمل أرقام ق ب ع 4352 ملك "ع.ع"، 42 سنة، عاطل، سبق اتھامه في قضیتین أخرھما القضیة رقم 9842 لسنة 2013 مصر الجدیدة " نصب " 00 والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 4183 لسنة 2013م المطریة "مخدرات" والمقضي فیھا بالسجن 10 سنوات بجلسة 2017/11/13م، 3 أحكام حبس جزئي نصب، استیلاء بإجمالي حبس 3 سنوات وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "ا.أ" عاطل، سابق اتھامه في قضیة "خیانة أمانة "والمطلوب التنفیذ علیھ في عدد 11 حكم حبس جزئي (تبدید، خیانة أمانة) بإجمالي حبس سنتین و 6 شھور.

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھمان تمكن المقدم محمد الإتربي، رئيس المباحث ومعاونه النقيب أحمد صبري، من ضبطھما وبمواجھتھما بالتحریات وما جاء بأقوال المجني علیه أیداھا واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة وأضافا بتكوینھما تشكیلا عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بذات الأسلوب.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، إلى النيابة العامة.