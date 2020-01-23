محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
صرح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون؛ حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.
كان وزير الداخلية، منح جميع السجناء "زيارة استثنائية واحدة فقط"، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 يناير2020 حتى الخميس 27 فبراير 2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الشرطة.. وزير الداخلية يمنح زيارة استثنائية لجميع السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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