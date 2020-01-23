بعد 3 سنوات هروبًا.. سقوط هارب من حكم بالمؤبد في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على هارب من حكم بالمؤبد في النزهة.

البداية عندما تمكن النقيب محمد عاشور، ضابط مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية بشارع جوزيف تيتو دائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط كريم رفعت حاصل على ثانوية عامة ومقيم بولاق الدكرور وبالكشف عليه تبين أنه هارب من حكم في القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة مخدرات بالحكم السجن المؤبد.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبورية، رئيس مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، اعترف بصحة الحكم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.