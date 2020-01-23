أخبار مصر | نقابة الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بعيدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بعيدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجال الشرطة المصرية بعيد الشرطة المصرية، والموافق 25 يناير.

وقال الدكتور طارق سعدة في بيان له: "تعيش الدولة المصرية حياة آمنة مستقرة، بفضل جهود أبنائها من رجال الشرطة الأوفياء، الذين يقدمون كل غال ونفيس، من أجل وطننا العظيم".