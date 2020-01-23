أخبار مصر | وزارة الطيران المدني تُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ٥١

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الطيران المدني تُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ٥١ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة الطيران المدني، ممثلة في الإدارة العامة للثقافة الجوية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ٥١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقام محمد منار، وزير الطيران المدني، بزيارة جناح وزارة الطيران أمس، خلال الإفتتاح الرسمي للمعرض، مشيدًا بالنشاط والعروض التي تقدمها الثقافة الجوية الدورة الحالية.



ويتميز الجناح هذا العام باستهداف التواصل مع كل فئات المجتمع، خاصة الشباب وعموم النشئ لنشر الثقافة الجوية للمواطنين من خلال إقامة ورش عمل تقام يوميًا من الساعة ٣ إلى ٥ مساءً عن كيفية تجميع وإنشاء نماذج الطائرات الصغيرة، بالإضافة إلى عرض نماذج أنواع مختلفة النوع والحجم من الطائرات مثل: طائرات سلكية ذو محرك واحد مزودة بتانك بنزين، وطائرات لاسلكية، ونماذج مقذوفة باليد، بالإضافة إلى توزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة الثقافة الجوية، وكذلك كتب عن تاريخ الطيران المدني ومجالاته المختلفة، وكيف تطير الطائرة والطيران الشراعي.

ويضم الجناح نموذج محاكاة للطيران الفعلي والطيران اللاسلكي للأطفال الأكبر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تقديم هدايا تذكارية لزوار المعرض في إطار تنمية الوعي والمعرفة بأنشطة الطيران المدني.