أخبار مصر | رئيس جهاز مدينة أكتوبر يكشف سبب حريق 'الحصري'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جهاز مدينة أكتوبر يكشف سبب حريق 'الحصري' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن قوات الحماية المدنية دفعت بـ3 سيارات إطفاء، لإخماد حريق محدود بجوار دار أيتام أم القرى على المحور المركزي المقابل لمسجد الحصري.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الحريق لم يطل مسجد الحصري، واندلع بسبب مخلفات القمامة المجاورة له، وتم السيطرة عليه، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان أكد شهود عيان اندلاع حريق منذ ساعة، بجوار مسجد الحصري، بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.