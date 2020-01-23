أخبار مصر | حملات التوعية بالتأمين الصحي تصل للساحات الشعبية والتجمعات بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات التوعية بالتأمين الصحي تصل للساحات الشعبية والتجمعات بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استمرار حملات التوعية الميدانية بمحافظة الأقصر، بالمنظومة وتشجيع المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي وإجراء الفحص الطبي الشامل المجاني.

وأضاف السبكي، أن الحملة الميدانية شملت التواصل مع الفئات المختلفة الممثلة للمجتمع الأقصري، بدءًا بتوعية مقدمي الخدمات الصحية.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة استهدفت الساحات الشعبية (الدينية - المجتمعية) لضمان التواصل مع أكبر عدد من المواطنين، وتم عقد لقاءات جماهيرية بجميع أنحاء المحافظة، وتم البدء بعقد لقاء في ساحة الشيخ المرتضى بوجود أكثر من 2000 مواطن، وبحضور مجموعة من ممثلي كبار العائلات بالأقصر.



وأضاف أنه تم التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بمحافظة الأقصر باعتبارهم من الشركاء الأساسيين للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم اللقاء بهم لشرح المنظومة والخطوات التنفيذية المُتخذة في المشروع حتى الآن، لتوصيل الصورة الكاملة للمواطنين وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمهد لتطبيق المشروع بالمحافظة.

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وأشار إلى أن هناك توجيهات مشددة من القيادة السياسية بضرورة ضمان الوصول لكل المواطنين بالمحافظات التي يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، للتعريف بالمنظومة والاستفادة بها، الأمر الذي من شأنه زيادة الوعي الصحي لديهم، وهو ما ينعكس على مستواهم الصحي، لضمان تفعيل مجتمع صحي مميز في كل أنحاء الجمهورية.