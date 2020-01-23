أخبار مصر | تنورة ومسرح للأطفال في احتفالات عيد الشرطة بالقلعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنورة ومسرح للأطفال في احتفالات عيد الشرطة بالقلعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، اليوم الخميس، بالتعاون مع متحف الشرطة في قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي بأعياد الشرطة المصرية والتي تحل ذكراها بعد غدًا السبت 25 يناير.

وشهد الاحتفالية داليا الجوهري مدير إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، عبد الباسط محمود مدير عام متحف الشرطة في القلعة، وهبة عبد العزيز مفتش آثار بإدارة الوعي الأثري، وأحمد ناجي مدير إدارة التربية المتحفية لذوي القدرات الخاصة بقطاع المتاحف.

وشارك في الاحتفالية جمعية أطفال بلا مأوى، وأطفال حي الأسمرات، والتي تضمنت عدد من الفعاليات المختلفة التي اشترك فيها أوبريت فريق مسرح ثقافة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة جيهان حسن، وكورال فريق ثقافة حي الأسمرات.

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كما اشتمل اليوم على ورشة حكي للأطفال عن تاريخ الشرطة المصرية عبر العصور في متحف الشرطة، بدءًا من العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث.

وتم تنظيم عدد من الورش الفنية للأطفال، منها ورشة التلوين، ورسم العلم المصري، وكذلك الرسم على الوجوه، وعدد آخر من النشاطات المصاحبة، ثم كانت فقرة المولوية والتي حازت على إعجاب الجماهير في القلعة.

ويعتبر الـ 25 من يناير كل عام تخليدًا لذكرى رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا في نفس اليوم عام 1952 بمدينة الإسماعيلية، عندما قاوموا جنود الاحتلال دون ترك أماكنهم ودافعوا عن قسم شرطتهم دفاع الأبطال حتى سقد منهم 50 شهيدًا ورفض هؤلاء الشجعان تسليم المكان أو السلاح للاحتلال وظل اليوم تاريخًا مشرفًا في سجل الشرطة المصرية.