أخبار مصر | خطأ إجرائي في انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين.. ورفع منصب نائب المقرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إجرائي في انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين.. ورفع منصب نائب المقرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بعد الإعلان عن تأجيل انتخابات المجلس التنفيذي للشُعبة اليوم، إن الانتخابات كانت تُعقد على مدار دورتين وفقًا لخطأ إجرائي؛ فلم تتضمن اللائحة إجراء الانتخابات على منصب نائب مقرر الشُعبة، ولكن تُجرى على مقرر الشعبة و4 أعضاء فقط، وتعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.
وأضاف "كامل" أن هذا الإجراء يخالف المادة رقم 7 من لائحة الشُعب والروابط بالنقابة، على أن تعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.
وكان قد أعلن "كامل" عن تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، لمدة أسبوعين؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضو ممن لهم حق المشاركة.
ومن المفترض أن يكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.
وقال محمود كامل إن الشُعبة فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضو.