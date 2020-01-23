أخبار مصر | تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، لمدة أسبوعين؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضو ممن لهم حق المشاركة.

ومن المفترض أن يكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.

وقال محمود كامل إن الشُعبة فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضو.

