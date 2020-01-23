أخبار مصر | زاهي حواس يكشف سر عدم ذكر الأنبياء على الآثار الفرعونية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يكشف سر عدم ذكر الأنبياء على الآثار الفرعونية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سبب عدم ذكر الأنبياء على الآثار المصرية القديمة، وذلك خلال إجابته على أسئلة أحد حضور ندوته المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال حواس، إن المصري القديم سجل ثلاثة أنواع من النقوش على جدران مقابره ومعابده، وهي في المجمل أعمال الملك ونصوص جنائزية، كأعمال تقديم القرابين، وضرب الأعداء وتأديبهم، وتوحيد مصر العليا والسفلى، لذلك فمن الطبيعي ألا يذكر المصري القديم الأنبياء أو غيرهم، حتى الهكسوس لم يذكرهم المصري القديم صراحةً في نصوصه المقدسة، معلقًا: "الهكسوس مكثوا في مصر 150 عامًا ووصلتنا أخبارهم عن طريق بردية تركها طالب".

شهد الندوة عددًا كبيرًا من المهتمين بعلم الآثار المصرية القديمة، وعددًا من طلاب كليات السياحة والآثار من جامعات مصر المختلفة، وحاور في الندوة الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة كلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق، وأدارت المناقشة الكاتبة نشوى الحوفي، كما شهد الندوة الدكتور حسين عبدالبصير مدير عام متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.