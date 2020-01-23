أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد انطلاق دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشهد انطلاق دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقام للمرة الأولى وتستضيفها مصر لمدة أسبوع بدء من 23 يناير وحتى 31 من الشهر الجاري.

وأعربت "القباج" عن سعادتها بالتواجد في مؤتمر انطلاق الدورة الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص، مشيرة إلى أن ملف ذوي الإعاقة، على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن الفترة المقبلة، تشهد توسعًا أكبر من الوزارة في تقديم الدعم لذوي الإعاقة بمحافظات الجمهورية كافة، وهم قادرون باختلاف ومشاركون معنا وليسوا فقط متلقين للخدمة. وقالت: إن إعلان رئيس الجمهورية، عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، كان انطلاقة كبيرة لقضايا الإعاقة في مصر بشكل عام، ثم جاء إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام ٢٠١٨ وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠١٩، للاستمرار في هذه الانطلاقة.

وأشادت بنجاح دمج ذوي الإعاقة في الرياضة والفن، بمساهمة من منظمات المجتمع المدني. ونوهت بأن دعم ذوي الإعاقة، تخطى الدور المؤسسي ليتم دمجهم في المجتمع، كما تدعم الوزارة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في دورهم الفاعل في ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتدريبهم في عدد من القطاعات. Advertisements ولفتت إلى أن هذه الدورة، هي نتاج شراكة ناجحة بين الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والجهات الدولية، وهو ما يضمن نجاح جهود دعم ذوي الإعاقة وجهود التنمية.

ووصفت الوزيرة، أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، بأنه مقاتل وجندي من جنود الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشادت بالتعاون مع وزارة الشباب في أكثر من ملف وعلى رأسهم ملف ذوي الإعاقة. وقدمت الشكر إلى الراحلة ماجدة موسى، الرئيس التنفيذي الأسبق للأولمبياد الخاص المصري، مشيرة إلى أنها أول من قدمت الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المدارس ودمج أصحاب الإعاقات الذهنية.

كما قدمت الشكر لجمعية يونيفاي إيجيبت مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر نشاطها فقط على دعم ذوي الإعاقة ولكن لها دور ثقافي واجتماعي واقتصادي في 17 محافظة مصرية.