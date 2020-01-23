أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" يحبط زواج يتيمة الأبوين في سوهاج

وأشارت إلى التأكد من صحة الواقعة، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة جهينة وتحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة عنيبس، وتم استدعاء ولي أمر الطفلة (الخال) لوفاة الأب والأم.

ولفتت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف الزيجة، بالإضافة إلى أخذ كافة التعهدات والإقرارات على ولي أمر الطفلة بعدم اتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني، كما حرص المجلس على توعية الأهالي بمخاطر زواج الأطفال والتداعيات الناجمة عن ذلك سواء الصحية أو النفسية أوالقانونية أيضًا.

Advertisements

وأكدت "العشماوي"، أن هذه الواقعة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل بالمخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، التي تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.

وقالت: إن المجلس يناهض هذه الظاهرة بكل ما أوتي من قوة، من خلال ألياته فى كافة محافظات الجمهورية لمناهضة ظاهرة "زواج الأطفال"، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضوا له، موضحة أن السن القانونية للزواج، سواء للفتيات أو الذكور ١٨ عامًا؛ وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.

وتوجهت بالشكر لأعضاء لجنة حماية الطفل بمحافظة سوهاج، وكذلك الجمعية الشريكة، لجهدهما المبزول في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي كان من شأنها إحباط هذه الزيجة فضلًا عن تقديم كافة سبل الدعم للطفلة.