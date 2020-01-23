أخبار مصر | برلماني يشيد بالنسخة الثانية من ماراثون الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بالنسخة الثانية من ماراثون الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، في الترويج للسياحة المصرية، إقليميا وعربيا وإفريقيا وعالميًا.

وأشاد بتفاصيل النسخة الثانية من ماراثون الأهرامات، تحت سفح الأهرامات، يوم 22 فبراير، تحت رعاية وزارتي الشباب، والسياحة والآثار، وبإشراف اتحاد ألعاب القوى، وركض المتسابقين على طرق تتوافق مع المعايير العالمية، بنظام التوقيت -My Laps timing – وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الأولمبياد.



وأكد في بيان اليوم الخميس، أن مشاركة 5000 رياضي فى الماراثون من جميع أنحاء العالم للتنافس تحت سفح الأهرامات، أحد عجائب الدنيا السبع، سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة للترويج للسياحة مصرية، بخاصة وأن جميع المشاركين من مختلف دول العالم، سيكونون سفراء لمصر، لاستعراض هذه التجربة العالمية.

وأضاف أن من النتائج الإيجابية للحدث المهم، التأكيد على أن مصر بلد السياحة والآثار العالمية، وبلد الأمن والسلام والاستقرار.

كما أشاد الدكتور محمود حسين، بإنشاء إدارة خاصة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة من أجل تسهيل عمل الشركات الخاصة لتنظيم الأحداث الرياضية، بالتعاون مع الجهات المعنية بجانب تحديد أجندة رسمية لجميع الأحداث الرياضية في مصر.

